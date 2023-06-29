В Госдуму внесен законопроект о стерилизации животных в приюте через 15 дней

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить дополнительные права и обязанности для хозяев животных и владельцев приютов.

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Он вводит понятие идентификация животных путем нанесения несмываемых или неснимаемых меток или другими способами, при условии, что они не причиняют вреда здоровью животного. Также законопроектом устанавливается пятнадцатидневный срок для обязательной стерилизации животного, поступившего в приют, если его хозяин не объявился. Сейчас срок обязательной стерилизации поступивших в приюты животных не прописан.

Если владелец животного не может его содержать, он обязан отдать животное новому владельцу или в приют.

Законопроект определяет, что деятельность по содержанию приютов не является предпринимательской, а владельцами приютов могут быть юридические и физические лица, в том числе предприниматели, но при условии, что содержание приютов для животных не связана с основной деятельностью лиц-предпринимателей.