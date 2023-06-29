29 Июня 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

Посланник Ватикана обсуждает в Москве возможность переговоров с Киевом без прекращения огня - источник

Посланник Ватикана кардинал Маттео Дзуппи в Москве обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым возможность проведения переговоров [между Москвой и Киевом] без остановки боевых действий, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

"Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удается остановить боевые действия", - говорит Севастьянов.

Кардинал Маттео Дзуппи, назначенный Папой Римским спецпосланником по урегулированию российско-украинского конфликта, прибыл в Москву 27 июня. Официально программа визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной. Ранее источники в Русской православной церкви сообщали, что возможна встреча Дзуппи с Патриархом Кириллом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин пока не планирует встречаться с кардиналом.

6 июня спецпосланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя раньше сообщалось, что у Святого престола есть некий собственный мирный план, судя по высказыванию Зеленского после встречи, обсуждалась так называемая "украинская формула мира".

Теги: маттео дзуппи, переговоры, москва, ватикан


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