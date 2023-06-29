Опять "не при делах": Мороков молчит про инцидент с 6-летним мальчиком, чью смерть скрывала опекун

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отказался комментировать по телефону инцидент с 6-летний Далером, чье тело сегодня утром обнаружили в Екатеринбурге. Детский омбудсмен сослался на законодательство о СМИ и заявил, что ответит только на официальный запрос от редакции. Накануне.RU направило запрос.

Напомним, об исчезновении мальчика стало известно три дня назад. Несколько суток его искали более 1 тыс. человек, среди которых были волонтеры, следователи, полиция, МЧС и обычные горожане. Утверждалось, что у мальчика психические отклонения и ему может потребоваться медицинская помощь. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего.

Сегодня ранним утром на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе была обнаружена большая сумка, в которой находилось тело мальчика. Выяснилось, что его смерть наступила еще несколько месяцев назад. Женщина, являющаяся опекуном ребенка, задержана. Она призналась, что спрятала тело сына в гараже после несчастного случая.

В Минсоцполитики региона уже организовали проверку в Управлении социальной политики №25, сотрудники которого курировали семью с приемными детьми.

Напомним, что это не первый раз, когда Игорь Мороков странно себя ведет в ситуации, касающейся его непосредственной сферы ответственности. Например, инцидент в спецшколе №124 Екатеринбурга, ученик которой заявил об изнасилованиях со стороны старших ребят в рамках "наказаний" за проступки. Тогда детский омбудсмен встал на сторону педагогов, которые, по словам детей, все знали, а один из них и вовсе ввел такую систему наказаний. После этого на уполномоченного по правам ребенка пожаловали главе СКР Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину.