Игорь Бабушкин лично поздравил Верховного муфтия России с праздником Курбан-байрам

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который работал на проходящем в Уфе X Форуме регионов России и Беларуси, лично поздравил с большим мусульманским праздником Курбан-байрам Верховного муфтия России, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина.

Также глава региона поздравил с праздником всех мусульман региона.





"Нас связывают давние дружеские отношения, поэтому в такой день посчитал своим долгом навестить его", - сделал запись в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Талгат Таджуддин выступает объединяющей силой для всех мусульман, проживающих на территории России, в том числе в Астраханской области, считает губернатор. В его задачи входит сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, которые выступают одной из основ национальной безопасности.

"Благодаря работе духовных отцов мы живем мирно и дружно в огромной многонациональной стране, и очень этим дорожим. Поблагодарил муфтия за особое внимание к просветительской и воспитательной работе, за справедливое и в то же время душевное отношение к своим единоверцам", - отметил Игорь Бабушкин и еще раз поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам.