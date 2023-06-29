Российские водители столкнулись с дефицитом моторных масел

Российские водители столкнулись с дефицитом качественных моторных масел, считают в Национальном автомобильном союзе (НАС).

Официальный импорт сокращается, параллельный – не всегда оперативно работает. В НАС предлагают правительству освободить от налога на прибыль российские НПЗ, а также ввести субсидии на поддержку нефтехимической отрасли, пишут "Известия".

В то же время в Минэнерго, Минпромторге и крупных отечественных нефтехимических компаниях говорят, что покупатели просто капризничают и не хотят переходить с импортных брендов на российские.

В НАС утверждают, что на российском производстве не хватает присадок для производства масел, до начала СВО 60% спроса на присадки обеспечивались импортом, по некоторым наиболее сложным добавкам – до 90%. Сейчас часть потребностей также закрывает импорт, но логистические цепочки стали сложнее и дороже.

Так, сейчас на рынке не хватает синтетических моторных масел на основе полиальфаолефинов, эфиров и эстеров. Особенно остро проблема стоит перед водителями большегрузов, сообщают в НАС.

Напомним, недавно на ПМЭФ Владимир Путин снова заявил, что Россия постепенно слезает с нефтяной иглы, но как это возможно при том, что даже в нефтехимии богатейшая по запасам "черного золота" страна надеется на параллельный импорт, останется неясным.