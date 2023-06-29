Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика призналась, что спрятала его тело в гараже

Женщина-опекун мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, призналась в том, что спрятала тело ребенка в гараже. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, она уже рассказала силовикам подробности преступления. Между тем, жители несут цветы к дому, в котором жил погибший ребенок. По данным СМИ, с сайта центра социальной поддержки детей уже убрали страницу опекунов мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, тело ребенка было обнаружено утром 29 июня сотрудниками уголовного розыска городской полиции в металлическом гараже в районе улицы Симферопольской. Также в МВД показали фото с места происшествия.

Сообщалось, что 6-летний Далер (также он отзывался на имя Костя) исчез утром 26 июня в районе Вторчермета. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего. Однако после того, как тело ребенка нашли и оказалось, что он умер еще несколько месяцев тому назад, опекуна немедленно задержали.