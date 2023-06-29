Минкульт предложил принять новую Стратегию культурной политики

Министерство культуры предложило принять новую Стратегию государственной культурной политики до 2030 года. Действующая редакция, утвержденная в 2016 году, не соответствует новым вызовам и рискам в сфере культуры, говорится в проекте распоряжения, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что, достигнув высокого уровня социально-экономического и технологического развития, человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов. Они подвергаются все более разрушительному воздействию, идет агрессивная пропаганда вседозволенности, безнравственности ‎и эгоизма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения. Российские культурно-исторические ценности подвергаются нападкам ‎со стороны США и их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностранных НКО. И государство обязано защищать культуру.

К числу основных угроз относятся:

• недооценка культуры в общественной жизни;

• снижение интеллектуального и культурного уровня общества;

• разрушение традиционных ценностей;

• рост агрессии и асоциального поведения;

• деформация исторической памяти;

• атомизация общества.

"Одной из проблем в реализации государственной культурной политики является наблюдаемое снижение расходов на потребление культурных ценностей и благ, которые становятся все менее значимой величиной в структуре семейного бюджета", - говорится в проекте.

Для решения этих проблем предлагается ряд мер. При этом одним из принципов записана "свобода творчества и невмешательство государства в творческую деятельность", что предполагает самоустранение государства. Об этом говорится в другом месте, что "унаследованный от советской модели патернализм оборотной своей стороной имеет специфическую проблему формирования у части субъектов культурной политики иждивенческих настроений в отношении обязательств государства". Это можно понимать как согласие государства только на принятие участия в культурной политике, а не на ее регулирование. Об этом многократно упоминается с формулировкой "создание условий для...".

Если прежняя стратегия в числе ожидаемых результатов предусматривала к 2030 году увеличение финансирования культуры за счет всех источников до 1,4 ВВП, то в новом проекте уже нет такого показателя среди ожидаемых результатов. Ведомство ожидает, в частности:

• увеличения объемов продажи книг в России с 3 до 5 на душу населения по сравнению с 2014 годом (в прежней стратегии было с 3 до 7);

• повышения к 2030 году доли показа российских фильмов до 30% (было то же самое);

• увеличения числа участников межведомственного проекта "Культура для школьников" до 2 миллионов человек к 2030 году, расширение сотрудничества школьных музеев с учреждениями культуры, а также многие другие результаты без количественных показателей.

Философ Александр Дугин считает, что в культурном смысле Россия "оккупирована". Об этом же говорит историк Андрей Фурсов и другие эксперты. По этой причине в прошлом году был создан "Культурный фронт", куда вошли многие известные деятели культуры, общественные и политические деятели.