29 Июня 2023
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Фото:В.Н. Горелых

Запрос России будет иметь приоритет перед США в деле Кислицина, - прокуратура Казахстана

Запрос России на экстрадицию сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина имеет приоритет перед аналогичным запросом США, заявил замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов.

Как передает РИА Новости, это связано с гражданством обвиняемого.

По словам Байжанова, предстоит разобраться, являются ли в Казахстане уголовно наказуемыми деяния, которые предъявлены господину Кислицину в РФ и США. Также инициаторы запроса должны предоставить доказательства предполагаемых преступлений.

При этом отмечается, что Кислицин имеет право просить убежище в Казахстане.

22 июня Кислицин был задержан в Казахстане по запросу США. Власти соседней республики изучают основания для экстрадиции в Штаты. В 2014 году Минюст США завел уголовное дело в отношении Никиты Кислицина. Его обвинили в продаже украденной другими хакерами в 2012 году базы аккаунтов соцсети Formspring.

28 июня суд в Москве заочно арестовал Кислицина. Сообщалось, что он подозревается в неправомерном доступе к данным.

Карточка Кислицина появилась в базе данных розыска МВД. В компании уточнили, что претензии к нему связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал журналистом.

Теги: никита кислицин, сша, казахстан


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