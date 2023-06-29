29 Июня 2023
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Фото: Накануне.ru

В Советском районе Югры ликвидирован поселок Тимкапауль

Депутаты думы Югры сегодня приняли решение о ликвидации поселка Тимкапауль в Советском районе. Причина – отсутствие прописанных в поселке жителей, а также перспектив развития населенного пункта.

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять документ в двух чтениях. Депутат думы от КПРФ Алексей Савинцев задал вопрос: если жители не живут в поселке аж с 1974 г., как следует из документов, почему населенный пункт не упразднили еще в советское время? Савинцев раскритиковал нынешнего главу района Евгения Буренкова за желание "уничтожить единственную в районе национальную деревню".

"Здесь нет логики от слова совсем", - сказал Савинцев, приведя в пример семью Дунаевых, у которых в населенном пункте есть жилье.

Во время дискуссии Савинцев также упрекнул главу Советского района в том, что он – варяг, уточнив, что руководитель муниципалитета живет в Югорске, из-за чего не живет одной жизнью с населением. Директор департамента внутренней политики Югры Александр Скурихин отметил, что последний прописанный в Тимкапауле житель выписался в 2012 г. Единоросс Андрей Осадчук сообщил, что в поселении нет каких-то особенных условий для жизни, те, кому там хотелось бы жить, "могут выбрать любую точку Югры и разбить палатку". Также во время дискуссии прозвучала информация, что в Тимкапауле есть действующее мансийское кладбище.

В итоге депутаты приняли решение упразднить населенный пункт. В первом чтении "за" проголосовали 24 политика, против были семеро депутатов, трое воздержались. Во втором (окончательном) чтении 25 депутатов были "за", шестеро высказались "против", трое воздержались.

Теги: Советский район, Тимкапауль


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