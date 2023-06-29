МС-21 получился дороже аналогов от Airbus и Boeing

Стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в районе 2028-2030 гг. может составить 4,3-4,6 млрд руб. Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing, хотя в цене не учтены субсидии из Фонда национального благосостояния. Расценки озвучила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – они обозначены в предложении, которое получили авиакомпании, не входящие в группу "Аэрофлот", пишет "Коммерсант".

"Аэрофлоту" МС-21 будут продавать значительно дешевле – по 3,2 млрд руб., а поставки будут раньше – уже в 2023-2026 гг. Сделка будет полностью профинансирована из ФНБ.

Издание сообщает, что в конце 2021 года ГТЛК обещала еще более высокую стоимость самолета – 4,71-4,99 млрд руб. Эта цена уже учитывала субсидии из ФНБ. Правда, предполагалось, что это будут самолеты и с американскими двигателями от Pratt & Whitney, которые в итоге заменят на отечественные силовые установки. И это обстоятельство вызывает опасения у участников рынка: российский ПД-14 не может быть дешевле, чем у серийно выпускаемых американских моторов.

"Если у "Аэрофлота" будут эксклюзивные цены, пока другие будут платить за лизинг в полтора-два раза больше, рынка не будет вовсе", – говорит топ-менеджер одного из перевозчиков.