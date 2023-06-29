МС-21 получился дороже аналогов от Airbus и Boeing

29 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

МС-21 получился дороже аналогов от Airbus и Boeing

Стоимость нового российского самолета МС-21 с поставкой в районе 2028-2030 гг. может составить 4,3-4,6 млрд руб. Это дороже, чем аналоги от Airbus и Boeing, хотя в цене не учтены субсидии из Фонда национального благосостояния. Расценки озвучила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – они обозначены в предложении, которое получили авиакомпании, не входящие в группу "Аэрофлот", пишет "Коммерсант".

"Аэрофлоту" МС-21 будут продавать значительно дешевле – по 3,2 млрд руб., а поставки будут раньше – уже в 2023-2026 гг. Сделка будет полностью профинансирована из ФНБ.

Издание сообщает, что в конце 2021 года ГТЛК обещала еще более высокую стоимость самолета – 4,71-4,99 млрд руб. Эта цена уже учитывала субсидии из ФНБ. Правда, предполагалось, что это будут самолеты и с американскими двигателями от Pratt & Whitney, которые в итоге заменят на отечественные силовые установки. И это обстоятельство вызывает опасения у участников рынка: российский ПД-14 не может быть дешевле, чем у серийно выпускаемых американских моторов.

"Если у "Аэрофлота" будут эксклюзивные цены, пока другие будут платить за лизинг в полтора-два раза больше, рынка не будет вовсе", – говорит топ-менеджер одного из перевозчиков.

Теги: мс-21, стоимость, производство, пд-14


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети