В Челябинской области демонтируют незаконные постройки на озерах Увильды и Сладкое

В Челябинской области демонтируют незаконные постройки на озерах Увильды и Сладкое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В начале года сотрудники ГБУ "ООПТ Челябинской области" зафиксировали факты самовольной застройки, препятствующей свободному доступу к береговой полосе водных объектов. Две незаконные постройки выявили на Увильдах, одну – на озере Сладкое.

Учреждение обратилось в суд с требованием обязать арендаторов земельных участков демонтировать строения и сооружения, расположенные в границах береговой полосы общего пользования. суд требования удовлетворил.