Российский Т-80 подбил БМП Bradley в зоне СВО с расстояния 9,5 километра

Экипаж российского танка Т-80БВМ в зоне СВО на купянском направлении поразил боевую машину пехоты (БМП) Bradley американского производства, переданную. ВСУ.

Поражение произошло с закрытой позиции на дальности около 9,5 км, сообщает РИА Новости.

Как уточнили в Минобороны, БМП и пехота противника была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника. Благодаря корректировке огня разведчиками боевая машина ВСУ была уничтожена.

Как сообщалось, в США признают, что минимум 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены. Об этом писало New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Отмечается, что это более 15% от обещанного числа.

13 июня в Минобороны России сообщили о появлении у российских солдат новых трофеев – танков Leopard и БМП Bradley. Техника ВСУ была захвачена на Запорожском направлении.