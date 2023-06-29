29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Во Франции продолжаются протесты после убийства подростка-мигранта, арестованы 150 человек

Не менее 150 человек арестованы в Париже и его пригородах во время второй ночи протестов, связанных с убийством 17-летнего подростка полицией. Волнения распространяются и на другие регионы Франции. Силовики вывели на улицы около 2 тыс. сотрудников для контроля общественного порядка.

Протестующие же кидали в полицейский файеры и поджигали автомобили.

По данным The Guardian, протесты начались в Лилле на севере страны и в Тулузе на юго-западе. Беспорядки имели место в Амьене, Дижоне, во многих пригородах Парижа.

Погибший подросток был выходцем из Северной Африки, а инцидент произошел в одном из районов столицы, где традиционно проживают мигранты.

В 18-м и 19-м округах на северо-востоке Парижа полиция стреляла светошумовыми гранатами, чтобы разогнать протестующих, которые поджигали мусор. Толпа ответила бросанием бутылок.

Полиция сообщила, что в районе Эссонн к югу от столицы протестующие подожгли автобус после того, как все пассажиры были вынуждены выйти, а в Кламаре был подожжен трамвай.

В Тулузе было сожжено несколько автомобилей, а прибывшие полицейские и пожарные были забросаны снарядами.

Теги: франция, париж, мигранты, протесты


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