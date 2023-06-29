На Среднем Урале произошел первый в сезоне случай отравления грибами

На Среднем Урале зарегистрирован первый в нынешнем сезоне случай отравления грибами. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Там отметили, что в настоящее время пострадавший уже выписан из медучреждения. Какими именно грибами он отравился и насколько сильно, в ведомстве не уточнили.

Санитарные врачи управления Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе, приготовлении или заготовке грибов.

Напомним, весной этого года Госдума РФ одобрила уголовные сроки за сбор краснокнижных грибов и растений. Максимальный срок составляет до девяти лет колонии.