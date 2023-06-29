"Транснефть – Сибирь" оказала благотворительную помощь региональным школам  

29 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" оказала благотворительную помощь региональным школам  

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках реализации благотворительной программы оказало финансовую помощь на развитие материально-технической базы Сентябрьской средней общеобразовательной школы (ХМАО-Югра).

На выделенные средства Сентябрьской СОШ приобретена мебель для обеденного зала столовой и посуда для организации питания школьников, а также новой мебелью оснащен кабинет технологии для девочек. В школе ежегодно обучается более 80 детей сотрудников линейной производственно-диспетчерской станции "Южный Балык". Предприятие оказывает финансовую помощь образовательному учреждению на регулярной основе, в том числе средства выделяются на ремонтные работы в здании школы, приобретение учебной мебели, демонстрационного и интерактивного оборудования.

Всего с начала года предприятие оказало финансовую помощь на проведение ремонтов, приобретение учебного оборудования и мебели шести школам в регионах ведения производственной деятельности. На эти цели компания направила свыше 4 млн рублей. Так, к новому учебному году на полученные благотворительные средства в здании Болчаровской СОШ (ХМАО-Югра) будут заменены деревянные окна на новые современные конструкции. В основной общеобразовательной школе № 2 г. Верхотурья (Свердловская область) завершат ремонт фойе, а Вынгапуровская СОШ (ЯНАО) приобретет и установит в актовом зале современное световое оборудование с программным обеспечением.

"Ученики и педагоги нашей школы благодарят АО "Транснефть – Сибирь" за внимательное отношение к детям, за оказанную ранее благотворительную помощь на проведение ремонта кровли и приобретение технологического оборудования. Благодаря помощи нефтепроводчиков пребывание ребят в здании школы стало безопасным и уютным, ярким и содержательным, дающим возможность развиваться каждому из них", - отметила директор средней общеобразовательной школы мкр. Вынгапуровский В.П. Климко.

Теги: Транснефть – Сибирь, благотворительность, школы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети