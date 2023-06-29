"Транснефть – Сибирь" оказала благотворительную помощь региональным школам

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках реализации благотворительной программы оказало финансовую помощь на развитие материально-технической базы Сентябрьской средней общеобразовательной школы (ХМАО-Югра).

На выделенные средства Сентябрьской СОШ приобретена мебель для обеденного зала столовой и посуда для организации питания школьников, а также новой мебелью оснащен кабинет технологии для девочек. В школе ежегодно обучается более 80 детей сотрудников линейной производственно-диспетчерской станции "Южный Балык". Предприятие оказывает финансовую помощь образовательному учреждению на регулярной основе, в том числе средства выделяются на ремонтные работы в здании школы, приобретение учебной мебели, демонстрационного и интерактивного оборудования.

Всего с начала года предприятие оказало финансовую помощь на проведение ремонтов, приобретение учебного оборудования и мебели шести школам в регионах ведения производственной деятельности. На эти цели компания направила свыше 4 млн рублей. Так, к новому учебному году на полученные благотворительные средства в здании Болчаровской СОШ (ХМАО-Югра) будут заменены деревянные окна на новые современные конструкции. В основной общеобразовательной школе № 2 г. Верхотурья (Свердловская область) завершат ремонт фойе, а Вынгапуровская СОШ (ЯНАО) приобретет и установит в актовом зале современное световое оборудование с программным обеспечением.

"Ученики и педагоги нашей школы благодарят АО "Транснефть – Сибирь" за внимательное отношение к детям, за оказанную ранее благотворительную помощь на проведение ремонта кровли и приобретение технологического оборудования. Благодаря помощи нефтепроводчиков пребывание ребят в здании школы стало безопасным и уютным, ярким и содержательным, дающим возможность развиваться каждому из них", - отметила директор средней общеобразовательной школы мкр. Вынгапуровский В.П. Климко.