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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти проверят органы опеки, которые курировали семью найденного мертвым мальчика

Министерство социальной политики Свердловской области организовала проверку в Управлении социальной политики №25. Именно их сотрудники должны были курировать семью из Екатеринбурга, где накануне пропал, а позже был найден мертвым 6-летний Далер. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Назначена служебная проверка в Управлении социальной политики №25 и ряде других подведомственных структур", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет выяснено, не велась ли работа с семей и опекунами приемных детей только формально. По результатам будут приняты соответствующие управленческие решения.

Напомним, об исчезновении маленького Далера стало известно три дня назад. Несколько суток его искало более 1 тыс. человек, среди которых были волонтеры, следователи, полиция, МЧС и обычные горожане. Утверждалось, что у мальчика психические отклонения и ему может потребоваться медицинская помощь. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего мальчика.

Сегодня ранним утром на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе была обнаружена большая сумка, в которой находилось тело мальчика. Выяснилось, что его смерть наступила еще несколько месяцев назад. Женщина, являющаяся опекуном мальчика, задержана. Сейчас с ней проводятся необходимые процессуальные действия.

Теги: проверка, ребенок, Минсоцполитики, убийство, Далер


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