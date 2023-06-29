В Югре депутат раскритиковал коллег за заочное голосование по выборам в округе главы Тюменской области

Депутат думы Югры Михаил Селюков на заседании парламента раскритиковал решение его коллег принять заочно постановление о договоре по выборам в Югре губернатора Тюменской области. По его словам, нарушено одно из правил законотворческой деятельности – публичность.

"Между заседаниями думы заочным голосованием принято постановление о договоре по выборам в Югре губернатора Тюменской области. У меня, да и не только у меня, возникает вопрос: почему мы эти постановления, которые принимаем заочно, не озвучиваем на следующем заседании?" - сказал Селюков.

Получается келейность, считает политик. По его словам, к постановлению не приложили заключения государственно-правовой и экономической экспертиз, что является нарушением норм регламента.

"В нарушение федерального законодательства не приложено отзыва губернатора, потому что постановление и договор предполагают возможность финансирования из бюджета. Так нельзя делать. Если мы проводим выборы и просим от жителей Югры избрать губернатора соседнего субъекта, мы должны объяснить людям, зачем. Они задают вопросы, почему мы избираем губернатора Тюменской области на территории Югры? На заседаниях думы мы должны озвучивать то, что принимаем заочно", - сказал Селюков.

Спикер думы Югры Борис Хохряков ответил, что все идет по закону.

Напомним, ранее Селюков разработал законопроект, предлагающий отменить выборы губернатора Тюменской области на территории автономного округа. необходимость избрания на территории ХМАО-Югры губернатора Тюменской области является по различным причинам, среди которых – тот факт, что Тюменская область и Югра являются равноправными субъектами России, и губернатор Тюменской области не обладает на территории Югры какими-либо управленческими, правовыми и иными полномочиями.

В разговоре с Накануне.RU Селюков уточнил, что сейчас нет правовых оснований для проведения выборов губернатора Тюменской области на территории Югры.

"Специальный федеральный закон, который должны были принять на эту тему, не принят. Соответственно, все выборы губернатора Тюменской области сегодня основываются только на некоем "договорнячке" и неких соглашениях, которые имеют место, но это не более чем соглашения. Федерального закона нет", - прокомментировал парламентарий.