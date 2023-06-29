В Югре погибшего депутата окружной думы исключили из парламента

Депутаты думы Югры только что прекратили полномочия своего коллеги Александра Колодича, который погиб в Москве. Спикер думы Борис Хохряков перед началом заседания привел положительные характеристики погибшего, кратко рассказал о политическом пути депутата. Собравшиеся почтили память почившего минутой молчания. Чуть позже во время голосования депутаты единогласно прекратили полномочия Колодича.

Напомним, тело 58-летнего депутата с ножевым ранением обнаружили утром 12 июня 2023 г. в подвале частного дома в поселке Сосенском в Новой Москве. Пострадала и супруга политика, ее госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Подозреваемый – 39-летний рабочий, который помогал семье в уходе за приусадебным участком, с места происшествия скрылся, однако впоследствии был задержан. Мужчина, уроженец одной из южных республик, назвал причиной убийства то, что он и депутат "поругались": садовник ударил депутата ножом, на крики пришла жена, тогда подозреваемый напал и на нее. После он присыпал землей тело мужчины в подвале и скрылся.