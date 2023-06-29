29 Июня 2023
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Фото: OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS

В обломках батискафа "Титан" обнаружили, предположительно, останки погибших

Береговая охрана США обнаружила предположительные останки погибших при крушении батискафа "Титан".

Медицинские работники проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые извлекли из-под обломков на месте происшествия, говорится в сообщении службы на официальном сайте.

Расследование крушения продолжается, им занимается команда следователей из нескольких стран.

Напомним, ряд эксперты утверждал, что тела пассажиров вряд ли удастся найти. Сообщалось, что пассажиры батискафа "Титан", пропавшего при погружении к обломкам лайнера "Титаник", погибли безболезненно.

Ранее в СМИ появились кадры подъема обломков батискафа "Титан", который разрушился при погружении к лайнеру "Титаник". Их доставили на канадском судне Horizon Arcrtic в порт канадского Сент-Джонса.

Теги: батискаф титан, останки погибших, погибшие


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