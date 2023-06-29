29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

На звание "Почетный гражданин Нижнего Тагила" выдвинут лишь один кандидат

Накануне на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города-2023 был выдвинут кандидат на присуждение звания "Почетный гражданин Нижнего Тагила".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в результате тайного голосования была утверждена кандидатура вице-президента, руководителя дивизиона "Урал" ООО "ЕВРАЗ" Дениса Новоженова. Как отметила глава отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Елена Чуприна, в этом году в отдел поступило лишь одно представление и документы, которые полностью соответствуют требованиям положения о присвоении почетного звания.

"Основаниями для выдвижения Дениса Анатольевича стали его многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие металлургического производства России, уральского региона, активная гражданская позиция и личный вклад в развитие города Нижний Тагил", - пояснила Чуприна.

Портфель(2020)|Фото: Накануне.RU

После утверждения членами оргкомитета кандидатуры Новоженова на звание "Почетный гражданин Нижнего Тагила" соответствующее представление будет направлено в городскую думу, депутаты которой примут окончательное решение по данному вопросу.

Напомним, в прошлом году звание "Почетный гражданин Нижнего Тагила" получил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Теги: звание, Нижний Тагил, кандидат


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