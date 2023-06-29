В Новокольцовском районе Екатеринбурга появились медицинский и общественный центры

В Новокольцовском районе в деревне Международного фестиваля университетского спорта Екатеринбурга ввели в эксплуатацию медицинский и общественный центры. Оба здания входят в первую очередь нового кампуса УрФУ и являются частью национального проекта "Наука и университеты".

В медцентре площадью 7 тыс. кв.м. разместились клинико-диагностическая лаборатория, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, врачебные кабинеты и блок неотложной помощи инфекционного и травматологического профилей. Имеется и все необходимое для диагностики и лечения оборудование, в числе которых цифровой рентгеновский аппарат.

Площадь общественного центра составляет свыше 35 тыс. кв.м. В него сумели уместить 35 конференц-залов на 1,1 тыс. человек, электронную библиотеку, актовый зал на 255 мест, всесезонный манеж, блок полного цикла приготовления пищи и столовую, а также административное ядро с пунктом безопасности и управления периметром всего кампуса.

"Общественный центр является первым учебным корпусом студенческого городка, где уже в сентябре начнутся занятия. Осенью в полном объеме начнет функционировать и медицинский центр, где будут оказывать медпомощь студентам УрФУ и жителям района Новокольцовский. Введено в эксплуатацию тренировочное поле, до конца июня сдаются общежития на 8,5 тысячи мест. На втором этапе будут возведены 100 тысяч квадратных метров учебных площадей. На мой взгляд, это гигантский импульс для развития науки, УрФУ", — отметил генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Впереди второй этап, в рамках которого запланировано строительство учебных корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Общая площадь объектов составит около 400 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию намечен на осень 2025 года.

Напомним. что сами студенты УрФУ не горят желанием переезжать в Новокольцовский из-за отсутствия развитой инфраструктуры и отдаленности района.