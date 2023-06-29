В Новокольцовском районе Екатеринбурга появились медицинский и общественный центры

29 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: све.рф

В Новокольцовском районе Екатеринбурга появились медицинский и общественный центры

В Новокольцовском районе в деревне Международного фестиваля университетского спорта Екатеринбурга ввели в эксплуатацию медицинский и общественный центры. Оба здания входят в первую очередь нового кампуса УрФУ и являются частью национального проекта "Наука и университеты".

Общественный центр деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге(2023)|Фото: све.рф

В медцентре площадью 7 тыс. кв.м. разместились клинико-диагностическая лаборатория, стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, врачебные кабинеты и блок неотложной помощи инфекционного и травматологического профилей. Имеется и все необходимое для диагностики и лечения оборудование, в числе которых цифровой рентгеновский аппарат.

Площадь общественного центра составляет свыше 35 тыс. кв.м. В него сумели уместить 35 конференц-залов на 1,1 тыс. человек, электронную библиотеку, актовый зал на 255 мест, всесезонный манеж, блок полного цикла приготовления пищи и столовую, а также административное ядро с пунктом безопасности и управления периметром всего кампуса.

Общественный центр деревни Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге(2023)|Фото: све.рф

"Общественный центр является первым учебным корпусом студенческого городка, где уже в сентябре начнутся занятия. Осенью в полном объеме начнет функционировать и медицинский центр, где будут оказывать медпомощь студентам УрФУ и жителям района Новокольцовский. Введено в эксплуатацию тренировочное поле, до конца июня сдаются общежития на 8,5 тысячи мест. На втором этапе будут возведены 100 тысяч квадратных метров учебных площадей. На мой взгляд, это гигантский импульс для развития науки, УрФУ", — отметил генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Баскетбольный зал в деревне Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге(2023)|Фото: све.рф

Впереди второй этап, в рамках которого запланировано строительство учебных корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления и Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ). Общая площадь объектов составит около 400 тыс. кв.м. Ввод в эксплуатацию намечен на осень 2025 года.

Напомним. что сами студенты УрФУ не горят желанием переезжать в Новокольцовский из-за отсутствия развитой инфраструктуры и отдаленности района.

Теги: Новокольцовский, УрФУ, медицинский центр, общественный центр


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети