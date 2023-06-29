В районе Челябинска продлили срок опрессовки из-за выявленных технологических нарушений

В Челябинске продлили срок проведения опрессовки в "северной зоне" Металлургическом районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Такое решение принято в связи с технологическими нарушениями, выявленными в ходе проведения гидравлических испытаний. Срок опрессовки продлен до 3 июля.

Напомним, в июне был продлен срок опрессовки в южной части Металлургического района. Такое решение было принято для проведения работ по техническому обслуживанию и обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей.