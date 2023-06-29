В Приамурье закрыли детский лагерь, где отравились 70 детей

Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря "Белые горы" в Амурской области после отравления 70 детей.

"На 9 часов 29 июня госпитализировано восемь детей. Деятельность лагеря приостановлена. Дети разобщены, решается вопрос об их вывозе по домам", - говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы, а также выяснили, что в пищеблоке были нарушены санитарно-эпидемиологические требования.

"По предварительной информации в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей", - сообщили в прокуратуре Амурской области. Надзорное ведомство сейчас проводит проверку.

Всего в лагере отдыхало 273 ребенка.