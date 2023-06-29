Певицу Мадонну госпитализировали в Нью-Йорке

64-летнюю певицу Мадонну госпитализировали в Нью-Йорке несколько дней назад с "серьезной бактериальной инфекцией". По данным издания Page Six, как минимум одну ночь артистка была на искусственной вентиляции легких, сейчас она уже дышит сама и находится в сознании, в ее состоянии прослеживается положительная динамика.

Сообщается, что все это время рядом с Мадонной была ее старшая дочь Лурдес Леон.

Информацию о заболевании артистки подтвердил ее менеджер Гай Осири. Он сообщил, что Мадонна провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

В последнее время Мадонна интенсивно готовилась к мировому турне Celebration, приуроченному к 40-летию ее музыкальной карьеры. Ожидалось, что тур из 84 концертов начнется 15 июля в Ванкувере, но теперь есть вероятность, что он будет отложен.