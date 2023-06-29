Пропавший в Екатеринбурге ребенок найден мертвым. Задержана женщина-опекун

В Екатеринбурге прекращены поиски пропавшего мальчика. Сегодня утром его тело было обнаружено, а по уголовному делу об убийстве уже задержана женщина-опекун.

Напомним, 6-летний Далер (также он отзывался на имя Костя) исчез утром 26 июня в районе Вторчермета. Сообщалось, что мальчику может требоваться медицинская помощь. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего мальчика.

Однако сегодня ситуация резко изменилась. Как сообщили Накануне.RU в СК РФ по Свердловской области, ранним утром 29 июня было обнаружено тело ребенка.

"Смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад. Точная причина смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели ребенка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами сотрудники не приняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее", - заявили в Следственном комитете.

И.о. регионального СК Анатолий Надбитов уже дал указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Ход расследования дела о гибели ребенка находится на его личном контроле.





Вот как ситуацию прокомментировал официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, оно было спрятано в большую сумку. Поисковым мероприятиям, в которых задействовалось в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, дан отбой", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что, по предварительным данным, ребенок погиб давно.

"Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков УГРО и следователей не удалось: они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии. Более подробные и детальные обстоятельства случившегося представители МВД и СКР сейчас устанавливают", - заключил Валерий Горелых.

Как добавили в СК, женщина, являющаяся опекуном мальчика, задержана. Сейчас с ней проводятся необходимые процессуальные действия.