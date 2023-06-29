Пропавший в Екатеринбурге ребенок найден мертвым. Задержана женщина-опекун

29 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Свердловская область
Фото: Поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Свердловской области

Пропавший в Екатеринбурге ребенок найден мертвым. Задержана женщина-опекун

В Екатеринбурге прекращены поиски пропавшего мальчика. Сегодня утром его тело было обнаружено, а по уголовному делу об убийстве уже задержана женщина-опекун.

Напомним, 6-летний Далер (также он отзывался на имя Костя) исчез утром 26 июня в районе Вторчермета. Сообщалось, что мальчику может требоваться медицинская помощь. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Была признана потерпевшей и допрошена в данном качестве 34-летняя женщина, являвшаяся официальным опекуном пропавшего мальчика.

Однако сегодня ситуация резко изменилась. Как сообщили Накануне.RU в СК РФ по Свердловской области, ранним утром 29 июня было обнаружено тело ребенка.

"Смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад. Точная причина смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы. Факт гибели ребенка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами сотрудники не приняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее", - заявили в Следственном комитете.

И.о. регионального СК Анатолий Надбитов уже дал указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Ход расследования дела о гибели ребенка находится на его личном контроле.

полиция, мигалки(2018)|Фото: Накануне.RU

Вот как ситуацию прокомментировал официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга, оно было спрятано в большую сумку. Поисковым мероприятиям, в которых задействовалось в общей сложности около тысячи сотрудников полиции и волонтеров, дан отбой", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что, по предварительным данным, ребенок погиб давно.

"Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков УГРО и следователей не удалось: они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии. Более подробные и детальные обстоятельства случившегося представители МВД и СКР сейчас устанавливают", - заключил Валерий Горелых.

Как добавили в СК, женщина, являющаяся опекуном мальчика, задержана. Сейчас с ней проводятся необходимые процессуальные действия.

Теги: ребенок, полиция, СК, опекун, дело, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.06.2023 12:03 Мск Пропавшего в Екатеринбурге ребенка ищут 1,5 тысячи человек. СК допросил опекуна мальчика
Ранее 28.06.2023 09:47 Мск Пропавшего в Екатеринбурге мальчика помогут искать волонтеры из Москвы
Ранее 28.06.2023 07:46 Мск Пропавшего в Екатеринбурге ребенка ищут уже в нескольких районах
Ранее 27.06.2023 16:11 Мск К поискам 6-летнего Далера подключили беспилотник МЧС
Ранее 27.06.2023 15:36 Мск После исчезновения 6-летнего мальчика в Екатеринбурге возбуждено дело об убийстве
Ранее 27.06.2023 12:26 Мск В Екатеринбурге продолжают искать пропавшего мальчика: один ребенок убежал от волонтеров
Ранее 27.06.2023 08:35 Мск Екатеринбург ищет 6-летнего мальчика с аутизмом, пропавшего прошлым утром

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети