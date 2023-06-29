ОДК планирует в 2024 году поставить шесть двигателей для Ил-114-300

Предприятие "ОДК-Климов" в 2024 году планирует начать серийное производство двигателей ТВ7-117Ст-01.

Шесть агрегатов планируется поставить для самолета Ил-114-300. Как сообщил генеральный конструктор предприятия Всеволод Елисеев, новейший региональный самолет готовится к прохождению летных и сертификационных испытаний. К программе сертификационных полетов планируется подключить три самолета.

"Два двигателя сейчас уже "на крыле", остальные двигатели находятся на доработках после первого этапа испытаний. Также запланирован предсерийный выпуск на три самолета. В 2024 году начиная с первого квартала мы планируем поставить еще минимум шесть двигателей уже в серийном облике для обеспечения программы Ил-114-300", - отметил Елисеев, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Объединенная авиастроительная корпорация задерживает сроки поставок по первому твердому заказу на поставку трех Ил-114-300 на сумму более 4 млрд руб.