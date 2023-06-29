29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме хотят повысить доходы водителей "скорой"

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья обсудят меры, которые позволят повысить зарплаты водителей скорой помощи.

Как сообщил депутат Алексей Куринный, поводом для этого стал демарш в одной из больниц Краснодарского края, где 22 из 28 водителей станции скорой помощи в райцентре Гулькевичи написали заявление об увольнении. Они выразили недовольство зарплатами в 19–20 тыс. руб. в месяц.

Как заявило руководство медучреждения, оно бессильно пересмотреть их оклады, которые устанавливаются исходя из того, какие средства на финансирование здравоохранения заложены в бюджете края.

Минздрав России заявил, что только сами регионы могут изменить ситуацию. Как отметил Куринный, именно водители сейчас — одни из наиболее незаслуженно недооцененных сотрудников медицинских организаций. Депутат указал, что им не положены социальные выплаты, которые выплачиваются медикам с 2023 года, у них нет доплат за выполнение обязанностей санитаров, сообщают "Известия".

Ранее глава СПЧ заявил, что считает привязку зарплат врачей и учителей к средней по региону вредной.

Теги: Госдума, врачи, медики, медицина, зарплаты


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Ранее 16.06.2023 09:37 Мск Глава СПЧ считает привязку зарплат врачей и учителей к средней по региону вредной

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