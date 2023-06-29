ЦБ РФ: с увеличением неравенства в доходах россиян рост ВВП на душу населения замедляется

С увеличением неравенства в доходах россиян рост ВВП на душу населения в России замедляется.

Как сообщили эксперты Банка России статье "Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей", при этом рост экономики ведет к сокращению неравенства в распределении доходов.

Такая двусторонняя взаимосвязь отнюдь не является тривиальной. Существует целый ряд работ, в которых выводится положительное влияние неравенства на экономический рост либо для всей выборки стран, либо для стран с высоким и средним уровнем дохода. На российских данных имеется лишь очень ограниченное количество публикаций по тематике связи между неравенством и экономическим ростом, говорится в материалах регулятора.

Анализ показал негативное влияние высокого неравенства на динамику душевого валового регионального продукта на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном временных горизонтах. В зависимости от временного горизонта и выбранного показателя неравенства влияние неравенства в широком диапазоне составляет от 0,03 до 0,4 п.п. годового роста подушевого ВРП в расчете на одно стандартное отклонение показателя неравенства.

Влияние неравенства стоит учитывать в мерах соцполитики, советуют авторы исследования, сообщает РБК.