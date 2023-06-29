СМИ сообщили о планах Кремля на "глобальную империю" Пригожина

29 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили о планах Кремля на "глобальную империю" Пригожина

Власти России после событий 24 июня с участием ЧВК "Вагнер" намерены взять под полный контроль "глобальную империю" бизнесмена Евгения Пригожина.

Как сообщает The Wall Street Journal, после попытки мятежа произошел всплеск дипломатической активности Москвы с целью заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции "Вагнера" будут проводиться без перерывов, но под контролем нового руководства. По данным издания,

Заместитель министра иностранных дел России (его имя не называется) отправился в Дамаск, чтобы передать послание президенту Сирии Башару Асаду, что "группы ЧВК "Вагнер" больше не будут действовать самостоятельно".

Также высокопоставленные чиновники российского дипломатического ведомства позвонили президенту Центральноафриканской республики Фостен-Арканжу Туадере, среди телохранителей которого есть бойцы ЧВК "Вагнер"), заверив, что последние события в России не остановят ее экспансию в Африку.

WSJ отмечает, во всем мире около 6 тыс. участников "Вагнера" выполняют разные работы: от охраны шахт и политиков в ЦАР до защиты нефтяных скважин и контролируемой правительством территории в Сирии.

27 июня бойцам ЧВК, в основном действовавшим в Сирии, было приказано прибыть на российскую военную авиабазу в Латакии, что они и сделали.

Ранее Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке россиян действий властей РФ в связи с попыткой вооруженного переворота 24 июня.

Теги: Пригожин, Вагнер, ЧВК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.06.2023 01:00 Мск Путин прокомментировал реакцию россиян на события 24 июня
Ранее 28.06.2023 13:54 Мск Песков назвал спекуляциями сообщения о том, что Суровикин якобы мог знать о подготовке мятежа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети