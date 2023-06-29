СМИ сообщили о планах Кремля на "глобальную империю" Пригожина

Власти России после событий 24 июня с участием ЧВК "Вагнер" намерены взять под полный контроль "глобальную империю" бизнесмена Евгения Пригожина.

Как сообщает The Wall Street Journal, после попытки мятежа произошел всплеск дипломатической активности Москвы с целью заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции "Вагнера" будут проводиться без перерывов, но под контролем нового руководства. По данным издания,

Заместитель министра иностранных дел России (его имя не называется) отправился в Дамаск, чтобы передать послание президенту Сирии Башару Асаду, что "группы ЧВК "Вагнер" больше не будут действовать самостоятельно".

Также высокопоставленные чиновники российского дипломатического ведомства позвонили президенту Центральноафриканской республики Фостен-Арканжу Туадере, среди телохранителей которого есть бойцы ЧВК "Вагнер"), заверив, что последние события в России не остановят ее экспансию в Африку.

WSJ отмечает, во всем мире около 6 тыс. участников "Вагнера" выполняют разные работы: от охраны шахт и политиков в ЦАР до защиты нефтяных скважин и контролируемой правительством территории в Сирии.

27 июня бойцам ЧВК, в основном действовавшим в Сирии, было приказано прибыть на российскую военную авиабазу в Латакии, что они и сделали.

Ранее Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке россиян действий властей РФ в связи с попыткой вооруженного переворота 24 июня.