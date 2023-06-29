В Госдуме предложили губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты

Для стимулирования рождаемости в России вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила главам регионов задуматься об ограничении выдачи частным клиникам лицензий на проведение абортов.

Она обратилась к практике Мордовии, где, по ее словам, частные клиники перестанут предоставлять услугу по искусственному прерыванию беременности. Данное решение было принято губернатором Артемом Здуновым совместно с руководством коммерческих медицинских организаций региона на добровольной основе.

По словам Кузнецовой, на территориях, где нет клиник, оказывающих подобную услугу, рождаемость выше. В то же время в Санкт-Петербурге – городе с самым большим количеством коммерческих клиник с лицензией на аборты – демографическая ситуация "крайне катастрофическая", указала она.

Согласно Конституции и стратегии национальной безопасности, демографическая политика является прерогативой государства, тогда как, по словам вице-спикера, в этой области сейчас наблюдается "прямое противоречие существующим практикам".

В свою очередь президент фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина предложила полностью перевести услугу прерывания беременности в государственные больницы. С поддержкой запрета абортов в частных клиниках выступил и председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, сообщают "Ведомости".

Напомним, "Единоросс", член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов предлагает обязать клиники учитывать мнение мужа или гражданского супруга женщины, которая приходит на аборт.