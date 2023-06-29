29 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат: рост реальных зарплат в апреле достиг рекорда за пять лет

Рост реальных зарплат россиян, скорректированных на инфляцию, в апреле текущего года достиг рекордного значения за пять лет и составил 10,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Об этом говорится в материалах Росстата. Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 года, когда увеличение составило 10,5%. Такой рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле, которая, по данным ведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, что стало минимальным показателем с 2020 года. По сравнению с мартом текущего года реальные зарплаты в России сократились на 0,9%.

Средняя начисленная заработная плата в номинальном выражении составила 71 тыс. 204 руб. за апрель. Показатель год к году увеличился на 13%. По сравнению с мартом 2023 года она стала на 0,5% меньше.

Напомним, 53% работодателей в России планируют в текущем году увеличить зарплаты своих сотрудников.

Теги: зарплаты, экономика


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