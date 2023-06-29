29 Июня 2023
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Фото:kak-v-kino.ru

Якутских режиссеров пригласили стать членами киноакадемии США

Режиссеров-документалистов из Якутии Максима и Евгению Арбугаевых, которые в 2022 году получили номинацию на "Оскар", пригласили стать членами Американской киноакадемии.

Всего приглашения присоединиться к киноакадемии получили 398 деятелей кино. "Академия рада приветствовать этих артистов и профессионалов в наших рядах. Они представляют выдающиеся таланты во всех сферах киноиндустрии и сделали важный вклад в индустрию и для любителей кино по всему миру",— следует из сообщения академии.

Максима и Евгению Арбугаевых пригласили на отделение документалистики. В текущем году они получили номинацию на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" за ленту "Выход", которая рассказывает о жизни ученого Максима Чакилева, наблюдающего за жизнью моржей в Чукотском море.

Евгения Арбугаева — фотограф-документалист, живет в Лондоне. Максим Арбугаев режиссер и оператор, проживающий в Москве. В 2018 году его документальный фильм "Генезис 2.0" стал победителем фестиваля Sundance, сообщает "Коммерсант".

Теги: кино, режиссеры, США


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