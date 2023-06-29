29 Июня 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Кремля, Павел Бедняков, РИА «Новости»

Путин прокомментировал реакцию россиян на события 24 июня

Глава государства Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке россиян действий властей РФ в связи с попыткой вооруженного переворота 24 июня.

Об этом он сообщил во время встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

"Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране", – сказал президент.

Меликов отметил, что в Дагестане не было ни одного человека, который бы не выразил поддержку российскому руководству после обращения Путина к народу. Глава Дагестана указал, что жители республики будут и впредь поддерживать все решения президента и руководства России, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее к Кремле прокомментировали слухи и негативные публикации о замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерале армии Сергее Суровикине в свете событий 24 июня.

Теги: Путин, россияне, переворот


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