29 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Ставрополья высказался за введение курортного сбора на постоянной основе

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой взимать курортный сбор на постоянной основе без экспериментального режима.

Об этом шла речь в Дагестане на совещании по развитию туризма, которое провел президент. "Очень прошу еще раз дать поручение в части принятия в конце этого года решения о взимании курортного сбора на постоянной основе с учетом действующей схемы - зачисление в региональный бюджет и через региональный бюджет напрямую муниципалитетам", - сказал глава региона.

Владимиров указал, что ежегодно регион получает 100 млн руб. за счет курортного сбора. Деньги идут муниципалитетам опережающим финансированием - средства города-курорты получают уже в начале года из краевого бюджета по прогнозному расчету сбора. Финансирование позволяет создавать новую и ремонтировать уже существующую курортную инфраструктуру. "Я пометил по поводу курортного сбора", - отметил Путин.

Ранее проект закона о введении туристического сбора регионами России, который попал в Госдуму в сентябре 2022 года, был отозван из нижней палаты парламента.

Теги: курортный сбор, Ставрополь, туризм


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Ранее 01.03.2023 03:00 Мск Курортный сбор хотят распространить на все регионы РФ
Ранее 27.03.2021 12:03 Мск Общероссийский курортный сбор убьет внутренний туризм - Дерипаска

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