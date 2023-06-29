29 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин: Необходимо сохранить позитивные тенденции в экономике РФ

Позитивные макроэкономические результаты России необходимо сохранить.

Как сообщил глава государства Владимир Путин на совещании в рамках поездки в Дагестан, на их основе нужно реализовывать планы по развитию туризма. По словам президента, рост различных направлений туристической отрасли и в целом по стране, и в СКФО "проходит на фоне позитивной экономической динамики". "Последние данные настраивают нас на то, чтобы мы работали еще активнее", - отметил Путин.

Российский лидер напомнил о сохранении низкой инфляции и исторически низком уровне безработицы. "За год - май к маю - рост перерабатывающей промышленности составил 12,8%, ВВП страны за тот же период времени вырос на 5,4% и, наконец, реальная заработная плата подросла на 10,4%", - перечислил президент, сообщает ТАСС.

Напомним, в январе уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 3,6%, это новый исторический минимум.

Теги: Путин, экономика, ВВП


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