29 Июня 2023
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Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты Нижневартовска решили вопрос с расширением парковок у поликлиник

С проблемой недостаточного количества парковочных мест возле первой и пятой поликлиник к депутатам городской Думы Нижневартовска обратились жители города. Вопрос народные избранники взяли на контроль и планомерно добивались решения вопроса.

Сегодня на заседании постоянных депутатских комиссий стало известно, что при наличии подрядчика дополнительные парковочные места появятся к осени, а финансирование уже найдено.

Улица Энгельса в Екатеринбурге. (2017)|Фото: Накануне.RU

«До департамента ЖКХ доведены бюджетные ассигнования на обустройство дополнительных парковок возле БУ ХМАО — Югры «Нижневартовская городская поликлиника .№l" в объеме 8 919,78 тыс. руб. и БУ ХМАО — Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника №5» в объеме l0 302,69 тыс. руб.», - сообщил Анатолий Боков, директор департамента ЖКХ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы Нижневартовска, в настоящее время ведется корректировка технического задания на обустройство дополнительных парковок. При ранее размещенном аукционе ни один из подрядчиков не заявился.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Еще один вопрос, находящийся на контроле депутатов – сплошное асфальтирование проезда к противотуберкулезному диспансеру. Чиновники сообщили, что обратились в окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта, однако одобрения в выдаче инфраструктурного кредита пока не получили.

Депутаты оставили эти вопросы на контроле и вернутся к ним после каникул.

сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Напомним, ранее депутаты городской Думы добились расширения парковки возле волейбольного клуба «Самотлор».

Теги: дума нижневартовска, расширение парковок, асфальтирование


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