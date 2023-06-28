29 Июня 2023
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Фото: пресс-служба Урал – Tele2

В работе МТС в некоторых регионах Поволжья произошел сбой

Пользователи МТС в городах Приволжского округа пожаловались на проблемы со связью. В частности, сбой был зафиксирован в Нижнем Новгороде, Саратове, Ижевске, Самаре, Оренбурге, Тольятти.

Сообщалось, что абоненты не могут никому дозвониться, зайти в интернет, отправить СМС.

В пресс-службе сотового оператора заявили, что компания "прикладывает все силы, чтобы исправить это в кратчайшие сроки". Позже МТС сообщила о восстановлении связи во всех регионах, где наблюдались сбои и проблемы с доступом в интернет.

В прошлом году пользователи сотовой связи "Билайна" пожаловались на массовый сбой. Большая часть абонентов столкнулась с перебоями в работе мобильного интернета и проблемами со связью. Спустя некоторое время неполадки были устранены.

Теги: мтс, поволжье, сбой


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