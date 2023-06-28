28 Июня 2023
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Фото: OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS

Опубликованы первые кадры поднятых на поверхность обломков батискафа "Титан"

В СМИ появились кадры подъема обломков батискафа "Титан", который разрушился при погружении к лайнеру "Титаник".

Как сообщил канадский телеканал CBC News, среди обломков - полукруглый кусок, который оказался носом "Титана", а также кусок боковой панели с покрытием над логотипом OceanGate.

Обломки батискафа, включая барокамеру со следами имплозии, обнаружил глубоководный аппарат Odisseus 6K американской компании Pelagic Research Services, к которой обратились за помощью. Обломки доставили на канадском судне Horizon Arcrtic в порт канадского Сент-Джонса. Они будут переданы следователям для выяснения причин трагедии.

Напомним, связь с глубоководным аппаратом "Титан" частной компании OceanGate Expeditions пропала 19 июня, примерно через два часа после начала погружения к обломкам "Титаника", лежащего на глубине около 3,8 км. Поисковую операцию возглавляла Береговая охрана США.

Ранее Роскосмос показал спутниковые снимки района гибели "Титаника" и батискафа "Титан". ЧП произошло примерно в 600 км от побережья острова Ньюфаундленд. Экипаж аппарата признали погибшим 23 июня, когда были обнаружены обломки аппарата.

Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого исчезла с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, а также еще несколько человек. Жена генерального директора OceanGate Стоктона Раша, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф "Титан", является потомком супружеской пары Исидора и Иды Штраусов, погибших при крушении "Титаника".

Теги: титан, обломки, батискаф титан


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