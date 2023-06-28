Ивановские власти сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 во время событий 24 июня

Экипаж самолета Ил-22, который погиб 24 июня во время событий с ЧВК "Вагнер", базировался в Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.

Губернатор Станислав Воскресенский заявил, что во время службы военные проявили качества настоящих офицеров и с честью исполнили свой воинский долг. Глава региона поручил оказать помощь их семьям.

Ранее сообщалось, что 24 июня погибли двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона.

Как заявил в ходе видеообращения в Telegram губернатор региона Михаил Ведерников, речь идет об экипаже Ка-52 - это подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.

Напомним, 27 июня президент России Владимир Путин в Кремле обратился к военным и другим силовикам, которые перекрыли дорогу для продвижения ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы в минувшие выходные. В начале своего обращения президент России предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков.