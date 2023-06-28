Ивановские власти сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 во время событий 24 июня

28 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России
Фото: Накануне.ru

Ивановские власти сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 во время событий 24 июня

Экипаж самолета Ил-22, который погиб 24 июня во время событий с ЧВК "Вагнер", базировался в Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.

Губернатор Станислав Воскресенский заявил, что во время службы военные проявили качества настоящих офицеров и с честью исполнили свой воинский долг. Глава региона поручил оказать помощь их семьям.

Ранее сообщалось, что 24 июня погибли двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона.

Как заявил в ходе видеообращения в Telegram губернатор региона Михаил Ведерников, речь идет об экипаже Ка-52 - это подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников.

Напомним, 27 июня президент России Владимир Путин в Кремле обратился к военным и другим силовикам, которые перекрыли дорогу для продвижения ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы в минувшие выходные. В начале своего обращения президент России предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков.

Теги: ил-22, чвк вагнер, ивановская область


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети