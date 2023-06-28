28 Июня 2023
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Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров опубликовал очередное селфи с Путиным

Рамзан Кадыров опубликовал очередное селфи со встречи с Путиным. На снимке президент дружески положил руку на плечо главе Чечни, который делает снимок и расплылся в широкой улыбке.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Мы также обсудили перспективные планы и достижения региона", - пишет Кадыров.

Также, по словам Кадырова, Путин попросил его поздравить всех мусульман с наступающим праздником Курбан-байрам.

Рамзан Кадыров и Владимир Путин.(2023)|Фото: t.me/RKadyrov_95

Теги: рамзан кадыров, владимир путин, селфи


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