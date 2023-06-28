Кадыров опубликовал очередное селфи с Путиным

Рамзан Кадыров опубликовал очередное селфи со встречи с Путиным. На снимке президент дружески положил руку на плечо главе Чечни, который делает снимок и расплылся в широкой улыбке.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин очень уважительно относится к мусульманам нашей большой, великой и дружной страны. Накануне на нашей встрече я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Мы также обсудили перспективные планы и достижения региона", - пишет Кадыров.

Также, по словам Кадырова, Путин попросил его поздравить всех мусульман с наступающим праздником Курбан-байрам.