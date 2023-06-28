Зеленский предложил легализовать на Украине медицинский каннабис

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду легализовать медицинский каннабис. Он считает, что так украинцы смогут преодолеть стресс и последствия боевых действий.

"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство. Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров", - цитирует Зеленского Telegram-канал Baza.

Президент Украины заявил, что "все лучшие мировые практики, наиболее эффективные политики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в стране".