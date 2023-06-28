УФАС предостерегло мэрию Перми от создания преимуществ одному из перевозчиков

Управление ФАС по Пермскому краю вынесло предостережение администрации Перми. Речь идет о сфере автобусных пассажирских перевозок.

Управление из СМИ узнало о возможных нарушениях администрацией Перми части первой статьи 17 Закона о защите конкуренции. Власти города собирались увеличить стоимость и продлить сроки муниципальных контрактов с одним из участников рынка автобусных перевозок, минуя проведение конкурентных процедур, сообщает Прикамское УФАС.

Антимонопольщики считает, что эти условия считаются важными, их изменение без правовых оснований может привести к нарушению Закона о защите конкуренции. УФАС предостерегло мэрию от создания преимуществ определенным перевозчикам, работающим на муниципальных автобусных маршрутах. Аналогичное предостережение вынесено Департаменту транспорта администрации Перми.