Дума Нижневартовска рассматривает Стратегию социально-экономического развития города до 2036 года

Депутаты Нижневартовска рассмотрели на заседании постоянных депутатских комиссий Стратегию социально-экономического развития города до 2036 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Стратегическая цель Нижневартовска, согласно документы - повышение качества жизни населения в результате формирования устойчивой модели экономики, основанной на инновациях, глобально конкурентоспособной и социально ориентированной.





«Достижение стратегической цели социально-экономического развития города предполагается через развитие следующих приоритетных направлений путем решения поставленных задач: "Человеческий капитал" - всестороннее развитие человеческого капитала; "Качество жизни" - повышение уровня жизни; повышение качества социального обеспечения; комплексное развитие инфраструктурного сектора; "Креативная экономика" - повышение экономического потенциала города за счет инновационного развития реального сектора экономики, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности города; "Здоровьесбережение" - формирование безопасной и благоприятной городской среды, условий "экологического прорыва" в социально-экономическом развитии города; культивирование здорового образа жизни; развитие массовых видов спорта», - отметил Олег Шульгин, кандидат экономических наук, доцент, начальник управления научных исследований Нижневартовского государственного университета.

Согласно Стратегии, планируемая численность населения к 2036 году - 293 тыс. человек в 2036 году (показатель 2022 года - 285,2 тыс.). также планируется рост по всем ключевым показателям: увеличение оборота розничной торговли с 117 790,9 млн. рублей в 2022 году до 214 659,7 млн. рублей в 2036 году.





Согласно документу, одна из стратегических целей - сохранение и восстановление природной среды; обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни населения и экологически безопасного устойчивого развития экономики Нижневартовска.

Так по прогнозу к 2036 году общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составит 5 938 га; на 32,12 га планируется ликвидировать захламление.

«Нижневартовск стремится быть лучшим местом для постоянного проживания людей и развиваться как гармоничный город с безопасным и благоприятным окружением. Миссия города направлена на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики, человеческого и инвестиционного потенциалов, создания благоприятных условий для комфортного и безопасного проживания и повышения сопричастности каждого жителя к решению общегородских задач», - отметил Алексей Сатинов, председатель Думы Нижневартовска.

Окончательное решение по вопросу утверждения Стратегии будет принято в пятницу на очередном заседании Думы Нижневартовска.