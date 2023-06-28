"Тинькофф банк" оштрафовали за утечку персональных данных
Мировой судья судебного участка округа Северный в Москве оштрафовал на 70 тысяч рублей банк "Тинькофф" за утечку персональных данных пользователей.
Административный протокол был составлен за нарушение законодательства в области персональных данных, передает ТАСС.
Максимальная сумма штрафа для юридического лица по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ составляет 100 тысяч рублей.
Как сообщалось, в Совете Федерации разрабатывают новую версию проекта закона, устанавливающую ответственность за намеренное распространение персональных данных россиян.
Наказывать за такие преступления могут штрафами до 3 млн рублей, а также лишением свободы на срок до 10 лет.