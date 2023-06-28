28 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

"Тинькофф банк" оштрафовали за утечку персональных данных

Мировой судья судебного участка округа Северный в Москве оштрафовал на 70 тысяч рублей банк "Тинькофф" за утечку персональных данных пользователей.

Административный протокол был составлен за нарушение законодательства в области персональных данных, передает ТАСС.

Максимальная сумма штрафа для юридического лица по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ составляет 100 тысяч рублей.

Как сообщалось, в Совете Федерации разрабатывают новую версию проекта закона, устанавливающую ответственность за намеренное распространение персональных данных россиян.

Наказывать за такие преступления могут штрафами до 3 млн рублей, а также лишением свободы на срок до 10 лет.

Теги: Тинькофф банк, утечка данных


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