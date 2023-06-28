28 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

"Дети не будут строить дачи директоров школ": Госдума одобрила возвращение трудового воспитания

Госдума единогласно в первом чтении поддержала законопроект о возвращении труда в школу.

Речь идет не только о предмете "Труд" (он же "Технология"), но и в целом об общественно-полезном труде, которым снова будут заниматься российские школьники. Это и полив растений, и дежурство в раздевалках, и высаживание растений на пришкольной территории.

"Учителя и родители давно бьют тревогу и просят вернуть "Труд" в школы. Меня просит об этом моя мама, которая 40 лет жизни отдала работе в школе. У детей формируется потребительское отношение к жизни, а к учителям – как к обслуживающему персоналу. Те, кто идет по жизни с трудом, добиваются успехов не только в трудовой, но и в личной жизни", - рассказал один из соавторов документа, депутат Михаил Киселев.

Он добавил, что обязан своим счастьем трудовому воспитанию в школе: "Совместная уборка в классе помогла мне создать семью, искра любви с будущей женой у нас проскочила именно в этот момент".

Председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова негодует: "Сейчас в закон прописано только "формирование уважения к человеку труда". Такое понятие как "труд" всего два раза встречается в законе "Об образовании".

Школьники подрабатывают летом, пропалывая траву в ЦПКиО в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Казакова сообщила, что "перечисление общественного-полезного труда будет в образовательной программе, у которой есть основная часть – федеральная, в регионах что-то могут добавить".

Она согласилась с тем, что ко второму чтению в законопроект можно внести поправки, которые будут регламентировать правила безопасности. В то же время Казакова отметила, что речь не идет о каких-то сверхнагрузках, труд будет не производственный, а общественно-полезный.

Депутат Бийсултан Хамзаев выразил опасение по поводу того, что директора школ могут начать пользоваться бесплатным трудом воспитанников, он предостерег от случаев строительства школьниками дач директоров и копания им картошки. "Мне сложно представить, чтобы директор школы вывез детей на дачу что-то делать", - возразила Казакова.

Глава комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Нина Останина не считает, что поголовно все родители будут довольны нововведением. "Наши дети – потребители, они так воспитаны системой. Трудно ждать, что все российское родительское сообщество будет стоя нам аплодировать. Родители нынешних детей – это те, кто учился в школе, когда действовал закон "об образовании" 2012-го года. Они уже спрашивают, будут ли детям за труд платить".

Депутат Олег Смолин отметил, что учился в коррекционной школе для детей с нарушением зрения, в которой дети "учились паять, собирать розетки, заливали каток", и ничего страшного ни с ним, ни с его одноклассниками не случилось.  

Теги: госдума, трудовое воспитание, общественно-полезный труд


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