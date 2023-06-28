На X Форуме регионов России и Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве между Астраханской и Могилевской областями

Документ о сотрудничестве подписан в ходе встречи председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко сообщила, что товарооборот между Россией и Беларусью по итогам прошлого года вырос на 12% и составил 45 млрд долларов. Россия продолжает инвестировать в белорусскую экономику и за последний год сумма вложений увеличилась более, чем в полтора раза.

Наталья Кочанова подчеркнула важность тесного сотрудничества между странами и, в особенности, между регионами. По ее словам, за дни юбилейного Форума регионов России и Беларуси подписано 86 соглашений и деловых контрактов на сумму 110 млрд российских рублей.

В своем докладе на встрече губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил плодотворную работу с белорусскими коллегами в сельском хозяйстве, строительстве, логистике, транспорте и других сферах.

Договоренность о подписании соглашения была достигнута ранее с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Анатолием Исаченко во время визита астраханской делегации в Могилев в феврале 2023 года. За несколько месяцев связи между регионами начали активно развиваться.

Целью соглашения является расширение и укрепление сотрудничества сторон в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Основными направлениями для двусторонней работы станут торговля, инвестиции и промышленность, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство (аквакультура), наука и техника, образование, культура и туризм, здравоохранение, спорт и молодежная политика. Также, соглашение о сотрудничестве подписали Дума Астраханской области и Могилевский областной Совет депутатов.