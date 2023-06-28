В Екатеринбурге нашли парня, пропавшего на Ural Music Night

22-летний Георгий Г., пропавший в Екатеринбурге во время Ural Music Night, нашелся в больнице. Об этом рассказала его подруга, которая ранее и сообщила о пропаже парня.

"Был со мной на "Ночи музыки", потеряла из виду в толпе, началась давка. Место потери: Плотинка, возле большой рекламы "Мотив" в полпервого ночи", - писала ранее девушка. По ее словам, друг принимает антидепрессанты.

Сообщении о прекращении поисков и проверке информации появилось в сообществе поискового отряда "Лиза Арлет". Прозвон волонтерами медучреждений дал свои плоды - нахождение Георгия подтвердили в одной из местных больниц. Что с ним сейчас и как он туда попал - неизвестно. Скоро за ним приедут близкие.