Пригожин остановился в Минске в отеле без окон, заявили в Сенате США

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остановился в Минске в отеле без окон, чтобы избежать покушения, заявил сенатор Марк Уокер, председатель Комитета Сената США по разведке. Его слова приводит издание The Sun.

"Пригожин находится в одной из немногих гостиниц Минска, в которой нет окон", — заявил Уорнер, отвечая на вопрос о местонахождении Пригожина. Откуда у него такие сведения, сенатор не уточнил, но якобы все это показывает, каковы его отношения с российской властью на данный момент.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" заявил о новых разногласиях с Минобороны и начале так называемого "марша справедливости". Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным, а силовики возбудили на него уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж").

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты. С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.

27 июня самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском.