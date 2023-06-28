28 Июня 2023
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Фото: &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

На Ямале при поддержке нефтяников стартовала серия экологических акций

В ямальском селе Новый Порт при поддержке "Газпромнефть-Ямала" состоялся экопикник. Он был реализован в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" и открыл очередной сезон активностей, направленных на сохранение окружающей среды и повышение экокультуры населения.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, для новопортовцев подготовили просветительскую лекцию от ученого-зоолога, экоквесты, мастер-классы для детей. Работали пункты приема макулатуры, можно было обменяться старой одеждой или книгами. Кроме того, на аллее главного сельского сквера участники экопикника высадили голубые ели, устойчивые к северным морозам.

"Одна из приоритетных задач компании – соблюдение требований экологической безопасности и поддержка проектов по защите окружающей среды. Также "Газпромнефть-Ямал" поддерживает социальные проекты и взаимодействует с властями Ямальского района. Благодаря таким встречам, как сегодня, мы привлекаем все больше участников к обсуждению и реализации задач экоповестки отдаленных северных территорий", – рассказала начальник управления экологической безопасности "Газпромнефть-Ямала" Олеся Григорьева.

Экопикник(2023)|Фото: "Газпромнефть-Ямал"

"Такие акции помогают показать, что сохранение природы – это дело каждого. А благодаря взаимодействию территорий с предприятиями ТЭК удается не только сохранять природу, но и вносить вклад в повышение уровня жизни в арктических поселках", – отметил приглашенный эксперт, биолог, популяризатор науки и сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

Участникам пикника удалось собрать около 1000 кг макулатуры на переработку. До конца 2023 года в рамках программы "Родные города" состоится еще около 30 экомероприятий. Совместно с жителями ямальских сел нефтяники планируют очистить от мусора, который мог остаться со времен освоения Арктики, порядка 100 га ямальской земли.

Экопикник(2023)|Фото: "Газпромнефть-Ямал"

"Основной акцент во взаимодействии с компанией – это не просто уборки в поселениях и между ними. Главная цель для нас всех – это экологическое воспитание населения", – пояснил заместитель главы Ямальского района Максим Карелин.

Этим летом нефтяники также поддержат экодвижение "Зелёная Арктика". В июле отряд из 20 волонтеров соберет и подготовит к утилизации металлические бочки и другой мусор в окрестностях села Мыс Каменный.

Экопикник(2023)|Фото: "Газпромнефть-Ямал"

Теги: "Газпромнефть-Ямал", экопикник


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