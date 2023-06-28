28 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: уральское полпредство/Татьяна Андреева

На форуме "Утро" Якушев призвал молодежь встать в авангарде технологического суверенитета

Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Теслер сегодня посетили форум "Утро".

Они осмотрели площадки форума и поприветствовали его участников, а также пообщались с участниками форума на панельной дискуссии.

Владимир Якушев, Алексей Текслер(2023)|Фото: уральское полпредство/Татьяна Андреева

Владимир Якушев отметил, что вопросы, которые обсуждались на форуме, были плодотворными. "И сутевое наполнение было хорошее, а самое главное - хорошее общение", - подчеркнул он.

Ребята представили Владимиру Якушеву свое видение Урала в будущем, поговорили с ним об идеях и мыслях, возникших на форуме. Один из участников предложил дополнить "Утро" треком по продвижению семейных ценностей. Полпред согласился, что поддерживать молодые семьи принципиально важно. Причем, делать это нужно по разным направлениям.

Владимир Якушев, Алексей Текслер, Вадим Шумков,(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Говоря о роли молодого поколения в жизни общества, Владимир Якушев подчеркнул: "Молодежь должна быть в авангарде всего, к чему стремиться наша страна. Особенно, в вопросах технологического суверенитета. Мы ждем от вас креативных решений, чтобы у нас появились наши, российские технологии".

Владимир Якушев на форуме "Утро"(2023)|Фото: уральское полпредство/Татьяна Андреева

Алексей Текслер на форуме сообщил, что дал поручение удвоить количество "Кванториумов", "ИТ-кубов" в регионе. Также он сообщил, что по итогам форума проекты и инициативы участников будут реализованы в регионах, из которых они приехали.

"Это самый главный результат. Мы рады, что у нас получилось объединить ребят из разных регионов страны, причем не только УрФО, приехали участники и из других регионов с идеями, которые будут воплощать в жизнь", - добавил он.

В 2024 году форум "Утро" пройдет в Свердловской области.

Теги: Утро, Владимир Якушев, Алексей Текслер,


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