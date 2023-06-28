На форуме "Утро" Якушев призвал молодежь встать в авангарде технологического суверенитета

Уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Теслер сегодня посетили форум "Утро".

Они осмотрели площадки форума и поприветствовали его участников, а также пообщались с участниками форума на панельной дискуссии.

Владимир Якушев отметил, что вопросы, которые обсуждались на форуме, были плодотворными. "И сутевое наполнение было хорошее, а самое главное - хорошее общение", - подчеркнул он.

Ребята представили Владимиру Якушеву свое видение Урала в будущем, поговорили с ним об идеях и мыслях, возникших на форуме. Один из участников предложил дополнить "Утро" треком по продвижению семейных ценностей. Полпред согласился, что поддерживать молодые семьи принципиально важно. Причем, делать это нужно по разным направлениям.

Говоря о роли молодого поколения в жизни общества, Владимир Якушев подчеркнул: "Молодежь должна быть в авангарде всего, к чему стремиться наша страна. Особенно, в вопросах технологического суверенитета. Мы ждем от вас креативных решений, чтобы у нас появились наши, российские технологии".

Алексей Текслер на форуме сообщил, что дал поручение удвоить количество "Кванториумов", "ИТ-кубов" в регионе. Также он сообщил, что по итогам форума проекты и инициативы участников будут реализованы в регионах, из которых они приехали.

"Это самый главный результат. Мы рады, что у нас получилось объединить ребят из разных регионов страны, причем не только УрФО, приехали участники и из других регионов с идеями, которые будут воплощать в жизнь", - добавил он.

В 2024 году форум "Утро" пройдет в Свердловской области.